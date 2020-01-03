Олег Знарок: Сложно оценить дебют Малыхина, физически ему нужно будет подтянуться Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение команды в домашнем матче против «Витязя» (2:3).

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- Обязаны были забивать выходы два в одного во втором и третьем периодах.

Сложно оценить дебют Малыхина, физически ему нужно будет подтянуться. Мы знаем, как он сможет сыграть, он поможет команде, - цитирует Знарка ТАСС.

После этой игры «Спартак», имея в активе 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые на своем льду сыграют против московского «Динамо».