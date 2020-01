Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

Отмечается, что нападающий заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в НХЛ, 70 тысяч - если будет отправлен в АХЛ.

Начало текущего сезона Ковальчук провел в составе «Лос-Анджелеса». Хоккеист провел 17 матчей за «Кингз», в которых набрал 9 (3+6) очков и заработал показатель полезности «-10».

Напомним, что 1 июля 2018 года Ковальчук подписал с «Лос-Анджелесом» трехлетний контракт на 18,75 миллиона долларов. Предыдущие пять сезонов форвард провел в СКА (КХЛ). После возвращения в НХЛ нападающий провел 81 встречу, в которых набрал 43 (19+24) очка. 27 декабря «Кингз» расторгли контракт с Ковальчуком.

Ковальчук был выбран «Атлантой» под первым номером драфта 2001 года. Всего в 897 матчах НХЛ форвард, выступая за «Трэшерз», «Нью-Джерси» и «Лос-Анджелес», записал на свой счет 859 (436+423) очков.

