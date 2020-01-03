Илья Воробьев: Первый период против «Автомобилиста» мы начали немного осторожно Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу команды в матче против «Автомобилиста» (3:2).

– Второй период нам здорово удался, в большинстве забили два гола. В этом была разница. Первый период мы начали немного осторожно, аккуратно. Второй период удался, а в третьем пытались сыграть по счету, к сожалению один гол пропустили. А так да, разница была в большинстве и меньшинстве, - приводит слова Воробьева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в следующем матче «Металлург» дома примет «Сибирь», а «Автомобилист» на своем льду встретится с «Нефтехимиком».