Нападающий «Баффало» Олофссон пропустит пять-шесть недель

Как сообщает официальный сайт НХЛ, нападающий, лидирующий среди новичков лиги по голам (16) и очкам (35), получил повреждение в четверг в третьем периоде встречи против «Эдмонтона» (3:2 ОТ).
Отмечается, что также травму в составе «Баффало» три-четыре недели из-за повреждения верхней части тела пропустит форвард Джефф Скиннер.
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