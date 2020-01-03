Нападающий «Баффало» Олофссон пропустит пять-шесть недель Форвард «Сэйбрз» Виктор Олофссон выбыл из-за травмы нижней части тела.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, нападающий, лидирующий среди новичков лиги по голам (16) и очкам (35), получил повреждение в четверг в третьем периоде встречи против «Эдмонтона» (3:2 ОТ).

Отмечается, что также травму в составе «Баффало» три-четыре недели из-за повреждения верхней части тела пропустит форвард Джефф Скиннер.