«Йокерит» на своем льду всухую разгромил СКА Хоккеисты «Йокерита» одержали крупную победу над СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:0.

В составе финского клуба заброшенными шайбами отметились Петер Регин (31-я и 38-я минуты), Стивен Мозес (35, 56), Брайан О’Нилл (25) и Микко Лехтонен (39).

Отметим, что голкипер «Йокерита» Янис Калниньш отразил 19 бросков и записал на свой счет второй «сухой» матч в сезоне.

После этой игры «Йокерит» набрал 57 очков и расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, СКА с 61 очком занимает второе место на «Западе».

В следующем матче «Йокерит» в гостях сыграет против рижского «Динамо», а СКА на выезде встретится с «Динамо» Минск.