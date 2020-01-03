Владимир Крикунов: Долго не могли подобраться к воротам «Куньлуня» Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов – о победе команды в матче против «Куньлуня» (2:0).

- Я скажу, что после выходных потеряли темп и не очень все получалось. Из-за дисквалификации Яшкина развалилось первое звено. Появился Пулккинен – забил гол. В общем-то, у соперника очень хорошо играет оборона. Мы долго не могли подобраться к их воротам. Вроде бы и моменты имели, но никак не могли их реализовать. Хорошо, что звено Игумнова использовало большинство. И потом забили второй гол, после чего уже сохраняли счет. Бочаров сегодня сыграл хорошо. Взяли нужные два очка, - передает слова Крикунова официальный сайт КХЛ.

Добавим, что после этой игры «Динамо» набрало 58 очков и расположилось на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Крикунова на выезде сыграют против «Спартака».