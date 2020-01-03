Агент Ковальчука: «Монреаль» предложил Илье возможность исполнять атакующую роль в ведущих звеньях Агент Джей Пи Бэрри, представляющий интересы Ильи Ковальчука в Северной Америке, прокомментировал подписание контракта между российским нападающим и «Монреалем».

- Мы общались с несколькими клубами НХЛ о возможности перехода. «Монреаль» предложил Ковальчуку возможность исполнять атакующую роль в ведущих его звеньях. Другие же клубы ждали до 24 февраля, когда закроется трансферное окно. Нам было важно, что Илья возвращается в игру, поскольку он был без команды почти месяц, - приводит слова Бэрри ТАСС.

Ранее пресс-служба «Канадиенс» сообщила, что двусторонний контракт с 36-летним российским форвардом рассчитан на один год. При этом нападающий заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в НХЛ, 70 тысяч - если будет отправлен в команду АХЛ.