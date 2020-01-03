Алексей Кудашов: Много говорить не придется, счет на табло - Советский спорт
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03 января 2020 23:52Хоккей

Алексей Кудашов: Много говорить не придется, счет на табло

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал крупное поражение команды в матче против финского «Йокерита» (0:6).

- Много говорить не придется, счет на табло. Он показывает то, как мы сегодня играли. В первую очередь, не было движения, всю борьбу выиграл соперник. Мы хотели навязать свою игру, сами играть с шайбой, но все сделали наоборот, - цитирует Кудашова «РИА Новости».

Напомним, что СКА, уступив с разницей в шесть шайб, потерпел самое крупное поражение за время выступлений в КХЛ.

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