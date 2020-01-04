«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов и Свечников набрали по два очка - Советский спорт
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04 января 2020 08:14Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину», Кузнецов и Свечников набрали по два очка

Хоккеисты «Вашингтона» обыграли «Каролину» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Рихард Паник (23-я минута), Евгений Кузнецов (26), Ларс Эллер (43) и Якуб Врана (45), у «Харрикейнз» отличились Джордан Стаал (41),Теуво Терявяйнен (47) и Райан Дзингел (53).

Отметим, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 38 бросков из 41 и был признан первой звездой встречи, а нападающий «Каролины» Андрей Свечников, записавший на свой счет две результативные передачи, стал второй звездой матча. Третьей звездой был признан форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов, набравший в этой игре 2 (1+1) очка.

Добавим, что в активе форварда Александра Овечкина и защитника Дмитрия Орлова по результативной передаче.

После этой встречи «Вашингтон» набрал 61 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, «Каролина» с 50 очками занимает на «Востоке» шестое место.

В следующем матче «Вашингтон» на своем льду сыграет против «Сан-Хосе», а «Каролина» дома встретится с «Тампа-Бэй».

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