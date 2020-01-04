«Даллас» на своем льду одержал волевую победу над «Детройтом» Хоккеисты «Далласа» обыграл «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.

В составе «Старз» заброшенными шайбами отметились Роопе Хинц (12-я минута), Радек Факса (22), Джо Павелски (32) и Андрей Секера (58), у «Ред Уингз» отличился Дилан Ларкин (4).

Отметим, что российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил 22 броска из 23.

После этой игры «Даллас», одержавший четвертую победу кряду, набрал 52 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице западной конференции. «Детройт», потерпевший 19-е поражение в 22 последних матчах сезона, с 23 очками занимает 16-е место на «Востоке».

В следующем матче «Старз» в гостях сыграют против «Лос-Анджелеса», а «Детройт» на выезде встретится с «Чикаго».