Генменеджер «Монреаля»: Все понимают, это последний шанс Ковальчука

- Ковальчук должен вписаться в игру нашей команды. Все понимают, это его последний шанс. У нас много травм, а мы еще хотим побороться за выход в плей-офф. Именно поэтому я пошел на такой шаг. И не вижу тут никакого риска, - цитирует Бержевена официальный сайт НХЛ.
Вчера пресс-служба «Канадиенс» сообщила, что двусторонний контракт с 36-летним российским форвардом рассчитан на один год. При этом нападающий заработает 700 тысяч долларов, если будет выступать в НХЛ, 70 тысяч - если будет отправлен в команду АХЛ.
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