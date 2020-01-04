Сидни Кросби: Я бы очень хотел играть, но всему свое время Капитан «Пингвинз» Сидни Кросби может поехать с командой на выезд во вторник.

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- Я не уверен в этом. Мы решим этот вопрос в выходные. Скорее всего, я буду здесь кататься, пока команда играет в гостях. Было бы здорово снова оказаться вместе с ребятами. Я уже много пропустил, но я буду делать все, чтобы вернуться в состав.

Я чувствую себя лучше с каждой неделей. Меня это очень радует. Я бы очень хотел играть, но всему свое время. Когда тебе разрешают контакт, появляется возможность понять, как тело реагирует на нагрузки. Пока я к этому не готов, поэтому буду кататься с травмированными и временами выходить на лед с командой, - приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 4 ноября прошлого года центрфорварду сделали операцию на мышцах кора (нижней части туловища).

Добавим, что Кросби пропустил 23 игры регулярного чемпионата, в 17 играх текущего сезона нападающий набрал 17 (5+12) очков.