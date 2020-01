Стали известны тренеры команд в «Матче звезд НХЛ»

Как сообщает официальный сайт лиги, Тодд Рирден из «Вашингтона» (Столичный), Брюс Кэссиди из «Бостона» (Атлантический), Крэйг Беруби из «Сент-Луиса» (Центральный) и Жерар Галлан из «Вегаса» (Тихоокеанский) будут тренерами во время «Звездного уикенда НХЛ», который пройдет в Сент-Луисе 24-25 января.

Напомним, что конкурсы мастерства состоятся в Enterprise Center 24 января, за сутки до самого матча.

The coaches for the 2020 #NHLAllStar Game are set! pic.twitter.com/RrYAqxm5R0