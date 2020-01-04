Стали известны тренеры команд в «Матче звезд НХЛ» Согласно регламенту проведения «Матча звезд», тренерами стали специалисты из команд с самым высоким процентом набранных очков, когда регулярный сезон НХЛ достиг экватора.

Как сообщает официальный сайт лиги, Тодд Рирден из «Вашингтона» (Столичный), Брюс Кэссиди из «Бостона» (Атлантический), Крэйг Беруби из «Сент-Луиса» (Центральный) и Жерар Галлан из «Вегаса» (Тихоокеанский) будут тренерами во время «Звездного уикенда НХЛ», который пройдет в Сент-Луисе 24-25 января.

Напомним, что конкурсы мастерства состоятся в Enterprise Center 24 января, за сутки до самого матча.