Евгений Кузнецов: Хорошо, что Самсонов сумел остановить атакующий порыв «Каролины» Нападающий Евгений Кузнецов – об игре российского голкипера команды Ильи Самсонова в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:3).

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- В первом периоде соперники выглядели довольно хорошо. Затем мы захватили контроль, но в какой-то момент у нас все развалилось. Хорошо, что Самсонов сумел остановить атакующий порыв соперника. Это придало нам сил, - цитирует Кузнецова ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Вашингтона».

Напомним, что в матче против «Харрикейнз» Самсонов отразил 38 бросков и был признан первой звездой встречи.