ЦСКА разгромил «Сочи», одержав третью победу подряд

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» – ЦСКА завершилась со счетом 1:7 (0:1, 1:2, 0:4).
В составе победителей по две шайбы забросили Сергей Толчинский и Кирилл Капризов. Толчинский отличился на 33-й (в большинстве) и 55-й минутах, Капризов – на 49-й и 55-й (в большинстве). Также у ЦСКА забивали Иржи Секач (20-я в большинстве), Константин Окулов (32-я в большинстве) и Линден Вей (51-я).
Единственная шайба «Сочи» на счету Сергея Шмелева, который отличился на 22-й минуте.
С тремя победами подряд ЦСКА лидирует в регулярном чемпионате и Западной конференции, набрав 65 очков в 43 матчах. «Сочи» занимает девятую позицию, набрав 41 очков в 44 играх.
6 января ЦСКА сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Сочи» 7 января примет «Трактор».
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