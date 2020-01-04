«Барыс» проиграл худшей команде КХЛ рижскому «Динамо» Матч состоялся в столице Латвии.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Рига) – «Барыс» завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Единственную шайбу забросил на 13-й минуте российский нападающий рижан Кирилл Слепец. Ворота хозяев защищал 19-летний Янис Ворис, отразивший 25 бросков.

Рижское «Динамо» впервые с конца ноября выиграло два матча подряд. 30 декабря рижане в гостях обыграли минское «Динамо» (2:0). Победа над «Барысом» помогла латвийскому подняться с последнего места Западной конференции. В данный момент команда занимает 11-е место, набрав 31 очко в 44 матчах.

«Барыс» находится на третьем месте в Восточной конференции, имея 55 очков после 43 встреч. Прошлый раз клуб из Казахстана не смог забросить ни одной шайбы 2 ноября, когда со счетом 0:3 уступил дома ЦСКА.

6 января «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом». В тот же день рижское «Динамо» примет «Йокерит».