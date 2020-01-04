Владислав Третьяк о победе над Швецией: В таких матчах рождаются чемпионы Великий хоккеист и президент ФХР поделился впечатлениями от победы молодежной сборной России в полуфинале чемпионата мира.

В 1/2 финала МЧМ-2020 сборная России в овертайме обыграла команду Швеции со счетом 5:4. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что именно в таких играх рождаются будущие чемпионы.

«Тяжелый матч, можно сказать, как финальный, – цитирует Владислава Александровича Sport24.ru – Проявили характер и шведы, и наши. Эта игра – украшение молодежного чемпионата мира. Мы проигрывали 0:1, выигрывали 3:1, потом снова проигрывали 3:4, но победили. Такие качели!

Для болельщиков это валидол, а представьте, какое это испытание для спортсменов. Именно в таких матчах рождаются чемпионы! Я знаю, что это такое. Когда ты выигрываешь 3:1 и тебе забивают три шайбы, могут руки опуститься. А тут ребята бились до конца. Перед финалом настрой супер».

Завтра 5 января в финале молодежного чемпионата сборная России встретится победителем игры Канада – Финляндии. В начале третьего периода канадцы выигрывают у финнов 5:0. Финальный матч начнется в 21:00 по московскому времени.