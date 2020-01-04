В финале МЧМ Россия сыграет против сборной Канады, которая разгромила финнов В Чехии завершился второй полуфинал молодежного чемпионата мира.

Во второй игре 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канады со счетом 5:0 разгромила команду Финляндии.

Уже к исходу четвертой минуты канадцы вели 3:0, а первый период завершился с результатом 4:0. На второй минуте счет открыл Коннор Макмайкл, а на четвертой финны пропустили дважды с интервалом в 50 секунд. Вратаря «Суоми» Юстуса Аннунена последовательно огорчили Алекси Лафренье и Джейми Драйсдейл. На 15-й минуте Тай Делландреа сделал счет 4:0, а пятую канадскую шайбу уже на 38-й в большинстве забросил Лафренье, оформив дубль. Ворота канадской команды защищал Джоэль Хофер.

Матчи за 3-е место и финал состоятся завтра 5 января.

Швеция и Финляндия разыграют бронзовые медали (начало – в 17:00 мск).

Финал Канада – Россия начнется в 21:00 по московскому времени. Напомним, что 28 декабря на групповом этапе россияне разгромили канадцев со счетом 6:0, что стало самым крупным поражением в истории выступлений молодежной сборной Канады на чемпионатах мира.