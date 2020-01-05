Гол Дадонова не помог «Флориде» избежать поражения от «Баффало» Бобровскому пришлось появиться на льду после того, как «пантеры» пропустили трижды.

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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» – «Флорида» завершился со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

К 26-й минуте «Сэйбрз» добились перевеса 3:0. На 13-й минуте счет открыл Хенри Йокихайру, на 22-й меткий кистевой бросок исполнил Конор Шири, а затем Сэм Райнхардт реализовал большинство.

При 0:3 главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль заменил вратаря. Крис Дридгер уступил место в воротах основному голкиперу «Пантерз» Сергею Бобровскому.

В третьем периоде гости до минимума сократили отставание. На 53-й минуте счет «размочил» защитник Майк Матесон, а за 70 секунд до конца основного времени в формате 6 на 5 свою 17-ю шайбу в сезоне забросил российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов. Однако перевести матч в овертайм «Флориде» не удалось.

Примечательно, что главной звездой матч был признан шведский вратарь «Баффало» Линус Ульмарк, сделавший 32 сэйва.

«Флорида» в турнирной таблице Западной конференции занимает девятое место, набрав 47 очков в 41 матче. «Баффало» занимает 11-ю строчку, имея 45 очков после 43 игр.

Завтра 5 января «Флорида» сыграет в гостях с «Питтсбургом». «Баффало» следующий матч проведет только 9 января – в гостях против «Сент-Луиса».