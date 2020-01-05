«Айлендерс» в гостях уступил «Торонто», Варламов отразил 20 бросков Хозяева одержали третью победу кряду.

Загрузка...

«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл на своей площадке «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Итоговый счет – 3:0.

В составе победителей шайбы забросили Пьерр Энгвалл (34-я минута), Остон Мэттьюс (37) и Зак Хайман (58). Голкипер гостей Семен Варламов сыграл свою команду полный матч и отразил 20 бросков из 22.

Отметим, что оба клуба выступают в Восточной конференции – «Торонто» смог догнать «Айлендерс» по набранным очкам, уступая лишь по дополнительным показателями (4-е и 5-е места – по 53 очка).

Его следующим соперником станет «Эдмонтон», «Айлендерс» дома сыграет с «Колорадо»