«Питтсбург» одержал волевую победу над «Монреалем», на счету Малкина голевая передача Гости дважды уступали по ходу встречи.

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«Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграл «Монреаль Канадиенс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей шайбами отметились Зак Астон-Риз (10-я минута) и Брайан Раст (46). Хозяева ответили дублем Арттури Лехконена (9, 24). Исход встречи решался в овертайме – решающий бросок на счету Брэндона Танева (62).

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 21 минуту и 23 секунды – он отметился результативной передачей, также на его счету пять бросков в створ и показатель полезности «+1». Нападающий Илья Ковальчук, недавно подписавший контракт с «Канадиенс», участия в матче не принимал.

«Питтсбург» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 41 матче. Команда сыграет против «Флориды».

«Монреаль» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 43 очка. Их следующий соперник – «Виннипег».