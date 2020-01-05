Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Ванкувером» Его команда уступила в третьем матче кряду.

Загрузка...

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» в родных стенах победил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:1.

В составе хозяев шайбами отличились Антуан Руссель (2-я минута) и Тайлер Майерс (59). Соперник ответил результативным броском Павла Бучневича (8). Отметим, что это 50-я шайба россиянина за карьеру в НХЛ.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 25 бросков из 27. Форвард Артемий Панарин отыграл 20 минут и 6 секунд, нанес два броска в створ и заработал показатель полезности «-1».

«Ванкувер» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 50 очков в 42 матчах. На счету «Рейнджерс» 42 очка – команда идет 13-й на Востоке.

Следующим соперником «Кэнакс» станет «Тампа-Бэй», а «Рейнджерс» сыграет против «Колорадо».