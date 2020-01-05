Владислав Гавриков: В «Коламбусе» у меня со всеми хорошие отношения Весной 2019 года россиянин подписал двухлетнее соглашение с «Блю Джекетс».

24-летний защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями о своем первом сезоне в НХЛ.

– Адаптация всегда занимает какое-то время. Но когда чувствуешь доверие, сразу становится более комфортно, появляется уверенность. Понятно, что не все сразу получается. Главное – не зацикливаться на ошибках, слушать, что подсказывают. С Элвисом Мерзликинсом много общаемся, с ним всегда можно поговорить по-русски, но мы ходили на ужин и с другими ребятами – большой компанией. Понятно, что разговариваем только на английском. Со всеми в команде хорошие отношения – никто не откажется вместе сходить в ресторан. Есть о чем поговорить, чем поделиться – разные страны, разные культуры, разные языки. У нас в раздевалке смешанный колорит, – цитирует Гаврикова «РИА Новости».

Отметим, что в апреле прошлого года Гавриков заключил двухлетний контракт с «Коламбусом». В КХЛ он выступал за «Локомотив» и СКА.

На данный момент «Коламбус» занимает десятое место в Восточной конференции – команда набрала 46 очков в 42 матчах. В этом сезоне на счету Гаврикова 41 сыгранный матч и 7 (3+4) очков по системе «гол+пас».