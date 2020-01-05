Илья Ковальчук: Как можно скорее хочу начать играть за «Монреаль»

36-летний форвард Илья Ковальчук поделился первыми впечатлениями от перехода в «Монреаль Канадиенс».
– Дело не в деньгах. Я хочу быть в деле, хочу играть. Хотелось получить шанс, и начать все с чистого листа. Понятно, что в «Кингз» все пошло не так, как я предполагал. Но я очень ценю то, что там сделали для меня и моей семьи. Это отличный клуб с замечательными хоккеистами. Я уже встретился с ребятами и тренерским штабом «Монреаля». Меня очень хорошо приняли, все замечательно. Я хочу как можно скорее начать играть. Мы играем на высоких скоростях, есть небольшие ребята, которые летают по площадке, много молодежи. Я впервые буду играть за канадскую команду. Это новый опыт для меня, я уже вижу разницу. Там было значительно меньше журналистов», – цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ.
Начало текущего сезона Ковальчук провел в составе «Лос-Анджелеса». Хоккеист провел 17 матчей за «Кингз», в которых набрал 9 (3+6) очков и заработал показатель полезности «-10».
На данный момент «Монреаль» занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав 43 очка. В следующем матче команда сыграет против «Виннипега».
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