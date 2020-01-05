Егор Соколов: Сегодня мне предстоит сыграть самый важный матч в жизни

Нападающий сборной России Егор Соколов поделился мыслями по поводу сегодняшней финальной встречи молодежного чемпионата мира против Канады.
– Восстановиться успел, будем готовы. Не будет легкой игры, конечно, но мы будем играть в свой хоккей. Будем пытаться убирать удаления, которые у нас вылезали в последних матчах, и играть надежно в защите. Надо забивать наши моменты и будем стараться задавить их. Канадцы здорово играют в большинстве, плюс все время играют агрессивно. Понимаю, что будет давление, будут нервы, но это все надо убирать. Мне предстоит сыграть самый важный матч в жизни, – цитирует Соколова портал Sport24.ru.
Напомним, что матч между Россией и Канадой состоится сегодня в Остраве. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.
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