Егор Соколов: Сегодня мне предстоит сыграть самый важный матч в жизни Матч пройдет на «Остравар Арене» в 21.00 по московскому времени.

Нападающий сборной России Егор Соколов поделился мыслями по поводу сегодняшней финальной встречи молодежного чемпионата мира против Канады.

– Восстановиться успел, будем готовы. Не будет легкой игры, конечно, но мы будем играть в свой хоккей. Будем пытаться убирать удаления, которые у нас вылезали в последних матчах, и играть надежно в защите. Надо забивать наши моменты и будем стараться задавить их. Канадцы здорово играют в большинстве, плюс все время играют агрессивно. Понимаю, что будет давление, будут нервы, но это все надо убирать. Мне предстоит сыграть самый важный матч в жизни, – цитирует Соколова портал Sport24.ru.

Напомним, что матч между Россией и Канадой состоится сегодня в Остраве. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.