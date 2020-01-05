Игорь Ларионов: В финале важно показать спокойствие и компактность действий По его мнению, сегодня России предстоит сыграть «гостевую» игру.

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Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от финальной встречи чемпионата мира против Канады.

– Сегодня будут про-канадские трибуны, тысяч шесть канадцев, это будет гостевая игра. Подготовим к этому ребят. Спокойствие, компактность действий. Важно, чтобы все игроки понимали свою роль и внимательно отнеслись к деталям. Естественно, хотим играть агрессивно, более активно. Это мы покажем, это у нас в планах. Ни в коем случае мы не играем от обороны, мы играем в хоккей, который присущ этой команде, который они усвоили и взяли на вооружение. Он нравится и ребятам, и болельщикам.

Также он рассказал о взаимоотношениях с Валерием Брагиным: «У нас с ним разные взгляды на хоккей. Это здорово, они сближают. Мы говорим, дискутируем, но у нас нет никаких споров. Мы приходим к согласию тогда, когда на кону стоит успех команды и игра. Игра – это главное, а всё остальное остается в истории. Мы рады, что ребята играют именно в тот хоккей, который мы здесь показываем, – цитирует Ларионова портал «Чемпионат.com».

Матч Россия – Канада пройдет сегодня на «Остравар Арене» в Остраве. Начало игры – 21:00 (мск).