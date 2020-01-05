Алексей Яшин: Если получится сыграть с Канадой в такой же силовой борьбе, есть все шансы на победу - Советский спорт
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05 января 2020 16:42ХоккейШарафудинов Виктор

Алексей Яшин: Если получится сыграть с Канадой в такой же силовой борьбе, есть все шансы на победу

Чемпион мира 1993 года рассказал, что нужно молодежной сборной России, чтобы выиграть финал МЧМ.

Знаменитый нападающий «Оттавы», «Айлендерс» и сборной России Алексей Яшин в интервью RT рассказал о том, что нужно молодежной сборной России, чтобы в сегодняшнем финале чемпионата мира обыграть канадцев:

«Финал Россия – Канада на молодежном чемпионате мира или на любом другом международном турнире – это очень интересное событие. Надеюсь, что игра у нашей команды сегодня получится, будем болеть за ребят.

Понятно, что наша команда очень здорово сыграла на групповом этапе, но и канадцы при 0:6 не сыграли свой лучший матч, причем даже не в плане какой-то техники или мастерства. Мне очень понравилось, как россияне играли в плане силовой борьбы. В этом заключалось их преимущество. Конечно, канадцы сделают выводы и в финале будет уже совсем другая команда.

При этом все ждут такой же игры от нашей команды. Если удастся сыграть в такой же силовой борьбе, то есть все шансы на победу».

Финал МЧМ-2020 Канада – Россия начнется в 21:00 по московскому времени.

28 декабря сборная России на групповом этапе обыграла команду Канады со счетом 6:0, что стало самым крупным поражением канадцев за все время их выступлений на молодежных чемпионатах мира.

Отметим, что Яшин выигрывал молодежный чемпионат мира в 1992 году в составе сборной СНГ. 28 лет назад команда СНГ выиграла у Канады со счетом 7:2 в последнем туре кругового турнира с участием восьми команд, и это помогло финишировать на первом месте, на одно очко опередив сборную Швеции.

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