«Автомобилист» выиграл у «Нефтехимика», прервав серию из трех поражений Матч КХЛ состоялся в Екатеринбурге.

Игра регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» – «Нефтехимик» завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

Команда из Екатеринбурга все три шайбы забросила во время 5-минутного отрезка в середине второго периода. На 31-й минуте счет открыл Павел Дацюк, на 33-й отличился Питер Холланд, а на 36-й в формате 4 на 4 шайбу забросил Рафаэль Батыршин. Ворота «Автомобилист» защищал Якуб Коварж, отразивший целых 37 бросков.

Команда Андрея Мартемьянова прервала серию из трех поражений. В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место, набрав 53 очка в 43 встречах.

«Нефтехимик» занимает на Востоке 10-е место, имея 44 очка после 44 игр.

7 января «Автомобилист» примет «Сибирь». «Нефтехимик» 8 января сыграет в гостях с «Барысом».