«Металлург» дома победил «Сибирь», выиграв четвертый раз кряду

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» (Магнитогорск) – «Сибирь» (Новосибирск) завершился со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 0:1).
Гости выиграли первый период. За четыре секунды до перерыва счет в матче открыл Микаэль Руохомаа.
«Металлург» все три свои шайбы забросил в большинстве. На 34-й минуте отличился Никита Пивцакин, на 35-й – Егор Яковлев, а итоговой счет 3:1 установил на 56-й Сергей Мозякин. Ассистировал 38-летнему форварду автор первой шайбы хозяев Пивцакин.
Магнитогорский «Металлург» одержал четвертую победу подряд и в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Магнитки» 51 очко после 45 матчей.
«Сибирь», проиграв четыре из последних пяти матчей, занимает идет на седьмой строчке, набрав 47 очков в 43 встречах.
7 января «Металлург» сыграет в гостях с «Ак Барсом». В тот же день «Сибирь» встретится на выезде с «Автомобилистом».
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