«Локомотив» разгромил «Куньлунь Ред Стар», Савченко сделал дубль Игра состоялась в Ярославле.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Куньлунь Ред Стар» завершился со счетом 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

Роман Савченко оформил дубль. На 26-й минуте он открыл счет, на 47-й отличился в меньшинстве. Также в составе «Локомотива» заброшенными шайбами отметились Павел Кудрявцев (28-я), Артем Ильенко (36-я) и Артур Каюмов (52-я). Стоит отметить, что Каюмов набрал два очка, отметившись результативной передачей. Также по два ассистентских паса сделали Денис Алексеев и Николай Коваленко. Ворота ярославцев в этой встрече защищал Александр Лазушин, отразивший 24 броска.

«Локомотив» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 53 очка в 45 матчах. «Куньлунь», проигравший в четвертый раз подряд, идет на шестой позиции на Востоке, имея 48 очков после 46 встреч.

7 января «Куньлунь» продолжит выездное турне матче в Минске против «Динамо». «Локомотив» 8 января сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевым».