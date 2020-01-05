Сборная Швеции завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, обыграв команду Финляндии

В чешской Остраве завершился матч за 3-е место молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная Швеции обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 (1:2, 2:0, 0:0).
Финны дважды вели в счете 1:0 и 2:1. На девятой минуте счет в матче открыл Патрик Пуйстола, а на 19-й отличился Матиас Маччелли. У шведов шайбы забрасывали Расмус Сандин (13-я в большинстве), Самуэль Фегамо (31-я) и Линус Эберг (34-я).
Напомним, что вчера сборная Швеции уступили в полуфинале команде России со счетом 4:5, пропустив решающую шайбу в овертайме.
Финал Канада – Россия состоится сегодня вечером и начнется в 21:00 по московскому времени.
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