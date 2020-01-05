«Северсталь» одержала волевую победу над «Амуром» Игра состоялась в Череповце.

Загрузка...

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» – «Амур» завершился со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).

На 10-й минуте счет открыл форвард гостей Александр Кузнецов, но уже две минуты спустя «Северсталь» отыгралась стараниями Александра Петунина. Победную шайбу череповецкой команды забросил на 45-й минуте Евгений Бодров.

«Северсталь», выиграв три из четырех последних матчей, занимает 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 39 очков в 45 матчах. «Амур» занимает предпоследнее 11-место на Востоке, имея 41 очко после 43 игр.

7 января «Амур» сыграет в гостях с московским «Динамо». «Северсталь» 8 января встретится на выезде с рижским «Динамо».