«Адмирал» уступил в гостях «Витязю», потерпев пятое поражение подряд

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – «Адмирал» завершился со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1).
У победителей дублем отметился Якуб Ержабек, открыв счет на 13-й минуте реализовав большинство на 39-й. Две другие шайбы «Витязя» в активе Пекки Йормакки (15-я в большинстве) и Куинтона Хаудена (48-я).
В составе гостей Шон Лалонд и Мартин Бакош реализовали большинство, на 33-й и 40-й минутах соответственно), а за 14 секунд до финальной сирены в формате 6 на 5 отличился Олег Ломако.
«Витязь» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 51 очков в 44 встречах. «Адмирал», проиграв пять раз подряд, находится на девятом месте на Востоке, собрав 45 очков в 42 встречах.
7 января команда из Владивостока продолжает выездное турне матчем в Нижнем Новгороде против «Торпедо», а «Витязь» 10 января сыграет в гостях с минским «Динамо».
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