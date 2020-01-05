СКА обыграл в Минске «Динамо» Белорусский клуб остается худшей командой КХЛ.

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Матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) завершился со счетом 1:4 (0:2, 0:1, 1:1).

В составе победителей отличились Йоонас Кемппайнен (6-я минута), Андрей Кузьменко (14-я), Миро Аалтонен (36-я) и Василий Глотов (46-я). Форвард минского «Динамо» Артем Демков «размочил» счет лишь на 58-й.

СКА занимает второе место в Западной конференции, набрав 63 очка в 45 встречах.

Минское «Динамо» остается худшей командой Запада и всей лиги. Белорусский клуб располагается на 12-м месте набрав лишь 30 очков в 44 играх.

7 января СКА сыграет в гостях против московского «Спартака». В тот же день минское «Динамо» примет «Куньлунь Ред Стар».