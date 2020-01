Финал МЧМ Канада – Россия. Составы команд

Стали известны составы молодежных сборных Канады и России на финальный матч молодежного чемпионата мира.

Главный тренер россиян Валерий Брагин выбрал такие сочетания:

Мифтахов (Аскаров);

Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;

Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;

Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин;

Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.

Состав канадцев выглядит следующим образом:

Хофер (Доус);

Байрэм – Бернард-Докер, Лафренье – Хэйтон – Фут

Макисаак – Смит, Фуди – Велено – Козенс;

Баль – Эддисон, Макмайкл – Делландреа – Дудас;

Драйсдейл, Байфилд – Томас – Лавуа, Мерсер.

🇨🇦🆚🇷🇺 for 🥇 is 1⃣ hour away.



Take a 👀 at how the Canadians will line up...#WorldJuniors pic.twitter.com/Xy8EgFPTTA