Финал МЧМ Канада – Россия. Составы команд Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

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Стали известны составы молодежных сборных Канады и России на финальный матч молодежного чемпионата мира.

Главный тренер россиян Валерий Брагин выбрал такие сочетания:

Мифтахов (Аскаров);

Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;

Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;

Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин;

Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.

🏒Состав на финал: изучаем и готовимся болеть!

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📍Стартовое вбрасывание в 21:00 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb

⠀#снамироссия pic.twitter.com/lGuz1Lo38b — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020

Состав канадцев выглядит следующим образом:

Хофер (Доус);

Байрэм – Бернард-Докер, Лафренье – Хэйтон – Фут

Макисаак – Смит, Фуди – Велено – Козенс;

Баль – Эддисон, Макмайкл – Делландреа – Дудас;

Драйсдейл, Байфилд – Томас – Лавуа, Мерсер.

🇨🇦🆚🇷🇺 for 🥇 is 1⃣ hour away.



Take a 👀 at how the Canadians will line up...#WorldJuniors pic.twitter.com/Xy8EgFPTTA — #WorldJuniors (@HC_WJC) January 5, 2020

28 декабря сборная России обыграла канадскую команду со счетом 6:0 на стадии группового этапа. Всего в активе россиян 12 побед и одна ничья в 26 матчах против канадцев на МЧМ.

Финал молодежного чемпионата мира Канада – Россия начнется в 21:00 по московскому времени.