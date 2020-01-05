Финал МЧМ Канада – Россия. Составы команд

Стали известны составы молодежных сборных Канады и России на финальный матч молодежного чемпионата мира.
Главный тренер россиян Валерий Брагин выбрал такие сочетания:
Мифтахов (Аскаров);
Романов – Галенюк, Денисенко – Хованов – Соколов;
Пыленков – Замула, Дорофеев – Морозов – Александров;
Мисюль – Журавлев, Марченко – Воронков – Подколзин;
Малышев, Ртищев – Круглов – Соркин, Грошев.
🏒Состав на финал: изучаем и готовимся болеть!— Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020
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📍Стартовое вбрасывание в 21:00 по мск, смотреть можно на Первом и на https://t.co/hVuJjUSFTb
⠀#снамироссия pic.twitter.com/lGuz1Lo38b
Состав канадцев выглядит следующим образом:
Хофер (Доус);
Байрэм – Бернард-Докер, Лафренье – Хэйтон – Фут
Макисаак – Смит, Фуди – Велено – Козенс;
Баль – Эддисон, Макмайкл – Делландреа – Дудас;
Драйсдейл, Байфилд – Томас – Лавуа, Мерсер.
🇨🇦🆚🇷🇺 for 🥇 is 1⃣ hour away.— #WorldJuniors (@HC_WJC) January 5, 2020
Take a 👀 at how the Canadians will line up...#WorldJuniors pic.twitter.com/Xy8EgFPTTA
28 декабря сборная России обыграла канадскую команду со счетом 6:0 на стадии группового этапа. Всего в активе россиян 12 побед и одна ничья в 26 матчах против канадцев на МЧМ.
Финал молодежного чемпионата мира Канада – Россия начнется в 21:00 по московскому времени.