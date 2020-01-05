Московское «Динамо» победило в дерби против «Спартака», у команды Знарка три поражения подряд Бело-голубые выиграли шесть из последних семи матчей.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» – «Динамо» (Москва) завершился со счетом 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

На 9-й и 21-й минутах Андре Петерссон оформил дубль, после передач Дмитрия Яшкина. За шесть секунд до финальной сирены Яшкин отличился лично, поразив пустые ворота «Спартака». Также стоит отметить, что на 17-й минуте Дмитрий не реализовал буллит.

Вратарь «Динамо» Иван Бочаров отыграл «на ноль», отразив 34 броска красно-белых. Динамовцы исполнили 27 бросков.

«Динамо» с шестью победами в последних семи матчах занимает третье место в Западной конференции, набрав 60 очков в 45 встречах. «Спартак» после трех поражений кряду располагается на пятой позиции, имея 54 очка после 44 игр.

7 января московские динамовцы примут «Амур». В тот же день «Спартак» дома сыграет против СКА, бывшей команды своего главного тренера Олега Знарка.