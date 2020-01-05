«Ак Барс» в овертайме победил «Трактор», отыгравшись с 0:3 в третьем периоде Зарипов отметился дублем.

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Трактор» завершился со счетом 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 1:0). Победную шайбу казанцы забросили в овертайме.

К 33-й минуте гости из Челябинска вели 3:0. Лукаш Седлак реализовал большинство на 15-й минуте, на 30-й шайбу забросил Александр Авцин, а затем отличился Ник Бэйлен.

«Ак Барс» отыгрался по ходу третьего периода. На 41-й минуте в большинстве счет «размочил» Станислав Галиев после передачи Даниса Зарипова, а затем уже сам Зарипов сделал дубль. 38-летний нападающий поразил ворота команды из своего родного города на 53-й и 58-й минутах.

Ну а на третьей минуте овертайма победу «Ак Барсу» принес точный бросок Артема Галимова.

«Ак Барс» продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 64 очка в 42 играх. «Трактор» замыкает турнирную таблицу Востока, оставшись на 12-м месте с 38 очками после 46 встреч.

7 января «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург», а «Трактор» сыграет в гостях с ХК «Сочи».