Олег Знарок: Реализация у нас страдает Главный тренер «Спартака» прокомментировал поражение в дерби против московского «Динамо».

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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3. Вратарь динамовцев Иван Бочаров отразил 34 броска. Главный тренер «Спартака» Олега Знарок на пресс-конференции назвал главной проблемой своей команды плохую реализацию своих моментов.

«Во втором периоде у нас было четыре выхода «один в ноль», – цитирует Знарка Чемпионат.com – Забивать надо было. Реализация моментов страдает у нас. Боевая игра. Бились, старались.

Почему «Спартак» две недели назад летал по льду, а сегодня нет? А мы сегодня стояли что ли?

Не чувствовалось уверенности? Если мы выходим четыре раза и не забиваем… Что значит уверенности не чувствуется? Стена значит там стояла».

Поражение от «Динамо» в дерби стало для «Спартака» третьим подряд. Следующий матч команда Знарка проведет 7 января на своей площадке против СКА. В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают пятое место, набрав 54 очка в 44 матчах.