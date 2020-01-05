Канада – Россия. Первый период завершился без голов В чешской Остраве продолжается финал молодежного чемпионата мира по хоккею.

Загрузка... Первый период финальной встречи МЧМ-2020 Канада – Россия завершился со счетом 0:0. Канадцы четырежды зарабатывали 2-минутные удаления, однако команда Валерия Брагина не смогла использовать численное преимущество. У россиян удалялся только Никита Александров. Статистика бросков 10:7 в пользу сборной России.