Канада – Россия. Александров открыл счет (видео) В чешской Остраве продолжается второй период финала молодежного чемпионата мира по хоккею.

Новости СМИ2 На 30-й минуте нападающий сборной России Никита Александров открыл счет. Россияне играли в большинстве после удаления Баррета Хэйтона. Егор Замула набросил шайбу на пятачок от синей линии, а Александров удачно подкорректировал полет игрового снаряда. Вторым ассистентом стал Александр Денисенко. 🙌 #CANRUS #снамироссия pic.twitter.com/TbN3UPInGb — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2020