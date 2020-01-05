Канада – Россия. Козенс сравнял счет (видео) В чешской Остраве продолжается второй период финала молодежного чемпионата мира.

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Вскоре после гола Александрова российская команда получила два удаления. Журавлев был наказан за удар клюшкой, а Воронков за задержку соперника. В формате пять на три нападающий канадцев Дилан Козенс сделал счет 1:1 на 32-й минуте. Ассистентами стали Джо Велено и Алексис Лафренье.