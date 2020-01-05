Дмитрий Квартальнов: Ребята выбились из колеи после трех выходных Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу над «Трактором».

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В сегодняшнем матче КХЛ «Ак Барс» проигрывал «Трактору» 0:3, но спасся от поражения по ходу третьего периода, а затем добился победы 4:3 в овертайме. Главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции рассказал о том, что причиной такой нервной игры мог стать слишком продолжительный отдых.

«Соперник нас переигрывал первые два периода, – цитирует Квартальнова сайт КХЛ. – «Трактор» был быстрее во всех моментах, чувствуется, что команда на ходу, в отличной форме сейчас, ребята «звенят». У нас неудачных потерь было очень много, играть было непросто.

Дело в том, что неделю не было игр и ребята немного выбились из колеи. Мы осознанно так решили, дали три выходных хоккеистам. Это многовато, туго сегодня входили, но дальше будет череда матчей подряд, поэтому нужен был отдых.

Хорошо, что в большинстве в начале третьего периода забили гол, который, по сути, перевернул всю игру. За третий период ребятам большой зачет. Да, в концовке и овертайме повезло нам больше, но в целом играли хорошо.

Насчет первого вратаря прямо сейчас сказать не могу. В следующем матче будет играть Билялов, а дальше будем смотреть и чередовать. До плей-офф еще далековато, есть время, чтобы нащупать свою игру. Отмечу Виртанена, для первого матча он сыграл неплохо. У него было мало времени – приехал только 1 числа и не работал с командой. Но он опытный игрок. Здорово, что мы его приобрели, думаю, он нам поможет».

«Ак Барс» лидирует в Восточной конференции, набрав 64 очка в 42 матчах. 7 января команда Квартальнова сыграет с магнитогорским «Металлургом».