Канада – Россия. Соркин сделал счет 3:1 в пользу россиян (видео)

На 49-й минуте Максим Соркин сделал счет 3:1 в пользу сборной России, перехитрив канадского вратаря Джоэла Хофера броском в верхний угол. Автор голевой передачи Илья Круглов.
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