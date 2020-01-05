Канада – Россия. Соркин сделал счет 3:1 в пользу россиян (видео) - Советский спорт
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05 января 2020 23:11ХоккейШарафудинов Виктор

Канада – Россия. Соркин сделал счет 3:1 в пользу россиян (видео)

В чешской Остраве продолжается третий период финала МЧМ-2020.

На 49-й минуте Максим Соркин сделал счет 3:1 в пользу сборной России, перехитрив канадского вратаря Джоэла Хофера броском в верхний угол. Автор голевой передачи Илья Круглов.

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