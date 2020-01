Канада – Россия. Соркин сделал счет 3:1 в пользу россиян (видео)

На 49-й минуте Максим Соркин сделал счет 3:1 в пользу сборной России, перехитрив канадского вратаря Джоэла Хофера броском в верхний угол. Автор голевой передачи Илья Круглов.

Maxim Sorkin 🇷🇺 extends the lead to two goals! pic.twitter.com/F4UU67t8mN