Канада – Россия. Макмайкл сократил отставание канадцев до одной шайбы (видео) В чешской Остраве идет третий период финала молодежного чемпионата мира.

Спустя 34 секунды после гола Максима Соркина Коннор Макмайкл сократил отставание канадцев, сделав счет 2:3. Каллен Эддисон бросил от правого борта, шайба на пятачке попала в сначала в правый конек Макмайкла, затем угодила в левый и проскользнула в стеку. Вторым ассистентом стал Боуэн Байрэм. Судьи смотрели повтор, но приняли решение в пользу сборной Канады.