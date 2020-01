Канада – Россия. Макмайкл сократил отставание канадцев до одной шайбы (видео)

Спустя 34 секунды после гола Максима Соркина Коннор Макмайкл сократил отставание канадцев, сделав счет 2:3. Каллен Эддисон бросил от правого борта, шайба на пятачке попала в сначала в правый конек Макмайкла, затем угодила в левый и проскользнула в стеку. Вторым ассистентом стал Боуэн Байрэм. Судьи смотрели повтор, но приняли решение в пользу сборной Канады.

Goal stands after review, and Connor McMichael has 🇨🇦 back within one! pic.twitter.com/ymfajEtGtH