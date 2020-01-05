Канада – Россия. Хэйтон сравнял счет в большинстве (видео)

Канадская команда отыгралась, сделав счет 3:3. На 52-й минуте капитан «кленовых листьев» Баррет Хэйтон огорчил Амира Мифтахова в большинстве.
Россиянам дорого обошлось удаление Дмитрия Воронкова. Реализация лишнего игрока заняла у канадцев всего десять секунд. После выигранного в чужой зоне вбрасывания, Кален Эддисон отпасовал Хэйтону, а тот исполнил точный кистевой бросок в дальнюю «девятку». Вторым ассистентом стал Алексис Лафренье.
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