Канада – Россия. За 3:57 до конца третьего периода Томас вывел канадцев вперед (видео) В чешской Остраве продолжается третий период финала МЧМ-2020.

Новости СМИ2 Впервые в матче канадцы вышли вперед. За 3:57 до конца третьего периода Экил Томас перехитрил российского вратаря Амира Мифтахова, сделав счет 4:3. Ассистентами стали Коннор Макмайкл и Кален Эддисон. AKIL THOMAS. GO-AHEAD GOAL. HOW??? 🇨🇦🇨🇦🇨🇦 pic.twitter.com/qT1eq2Oxw3 — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2020