Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ, ведя 3:1 по ходу третьего периода - Советский спорт
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05 января 2020 23:42ХоккейШарафудинов Виктор

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ, ведя 3:1 по ходу третьего периода

В Чехии завершился решающий матч молодежного чемпионата мира.

Финал молодежного чемпионата мира 2020 года Канада – Россия завершился со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 3:1).

На 30-й минуте Никита Александров открыл счет в большинстве, но вскоре после этого российская команда получила два удаления. Даниил Журавлев был наказан за удар клюшкой, а Дмитрий Воронков – за задержку соперника. В формате пять на три нападающий канадцев Дилан Козенс сделал счет 1:1 на 32-й минуте.

На 35-й минуте Григорий Денисенко вновь вывел россиян вперед. Вратарь канадцев Джоэл Хофер парировал бросок Александра Романова, однако капитан российской команды со второй попытки добил шайбу в сетку.

На 49-й Максим Соркин сделал счет 3:1, перехитрив канадского вратаря броском в верхний угол после передачи Илья Круглов.

Однако чемпионом мира стала именно сборная Канады.

Спустя 34 секунды после гола Соркина Коннор Макмайкл сократил отставание канадцев до 2:3. Каллен Эддисон бросил от правого борта. Шайба на пятачке попала в сначала в правый конек Макмайкла, затем угодила в левый и проскользнула в стеку. Судьи смотрели повтор, но приняли решение в пользу сборной Канады.

Далее на 52-й минуте капитан «кленовых листьев» Баррет Хэйтон огорчил Амира Мифтахова в большинстве метким броском в дальнюю «девятку» из правого круга вбрасывания.

Автором победной шайбы сборной Канады стал Экил Томас. За 3:57 до конца основного времени он перехитрил Мифтахова, воспользовавшись ошибкой россияне в обороне.

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23:42 Хоккей Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ, ведя 3:1 по ходу третьего периода
23:33 Хоккей Канада – Россия. За 3:57 до конца третьего периода Томас вывел канадцев вперед (видео)
23:22 Хоккей Канада – Россия. Хэйтон сравнял счет в большинстве (видео)
23:15 Хоккей Канада – Россия. Макмайкл сократил отставание канадцев до одной шайбы (видео)
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