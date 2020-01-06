Сборная Канады в рекордный 18-й раз выиграла МЧМ, россияне проиграли четвертый финал кряду

В чешской Остраве сборная Канады победила в финале молодежного чемпионата команду России со счетом 4:3.
Победа на нынешнем турнире стала для североамериканцев рекордной 18-й. Также в активе Канады девять серебряных и пять комплектов бронзовых медалей. Прошлый раз канадцы становились лучшими в 2018 году, когда со счетом 3:1 одолели в финале шведов.
С учетом достижений сборных СССР и СНГ россияне выигрывали молодежный чемпионат мира по хоккею 13 раз. В постоветскую эпоху победить на МЧМ удалось четырежды – в 1999, 2002, 2003 и 2011 годах.
Триумф в финальной игре против Канады в американском Баффало девятилетней давности (5:3) остается для российской команды последним на данный момент успехом. Уже в четвертом подряд своем решающем матче россияне потерпели поражение. В 2012 году была неудача в овертайме со Швецией (0:1), в 2015-м уступили канадцам 4:5, а 2016-м – финнам (3:4 в дополнительное время).
Сборная России рекордсмен по количеству комплектов серебра на МЧМ. Российские хоккеисты целых десять раз становились вторыми, а с учетом истории сборной СССР – 13. Также у россиян в сумме 11 комплектов бронзы (из них только два – советские).
Матч за 3-е место Швеция – Финляндия завершился с результатом 3:2. Шведы выиграли бронзу в шестой раз. Помимо этого на их счету две победы на молодежных чемпионатах мира и 11 комплектов серебряных медалей.
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