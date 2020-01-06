Валерий Брагин: Давно у нас не было команды, которая играет с позиции силы Россия проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира.

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после финала чемпионата мира с Канадой (3:4) высказался о своей команде.

«Давно у нас не было у нас такой команды, которая играет с позиции силы, – приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России. – Поэтому я надеюсь, что в будущем мы продолжим так же. Канадцы почти весь матч играли от обороны, сделали на ней акцент. Мы этого и ожидали. Но при счете 3:1 надо самим доводить игры до конца».

Напомним, сборная России выигрывала со счетом 3:1 за 11 минут до конца матча, но пропустила три шайбы и потерпела поражение, став серебряным призером впервые с 2016 года.

Канадцы завоевали свое 18-е золото в истории и третье за последние шесть турниров.