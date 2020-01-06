Амир Мифтахов: Этот молодежный чемпионат мира – лучшее время в моей жизни Россия потерпела поражение от Канады в финале турнира.

Голкипер молодежной сборной России Амир Мифтахов после финала чемпионата мира с Канадой (3:4) подвел итоги турнира.

«Этот молодежный чемпионат мира – лучшее время в моей жизни, – приводит слова 19-летнего вратаря официальный сайт ФХР. – Я очень благодарен всем, кто нас поддерживал. Это хоккей, это игра. Вчера (в полуфинале со Швецией – 5:4 OT) было то же самое, но нам удалось перевернуть игру.

Это лучшие ребята, с которыми я играл. Мы стали настоящей командой за это небольшое время. Теперь мы – родные люди, братья».

Напомним, Канада одержала волевую победу, уступая за 11 минут до конца игры со счетом 1:3. В финале Мифтахов 26 из 30 бросков. Всего он провел на турнире пять матчей, в которых пропускал 2,12 гола в среднем за игру.

Сборная России стала серебряным призером молодежного чемпионата мира впервые с 2016 года.